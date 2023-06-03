Масштабные военно-морские учения НАТО с участием более 30 кораблей начались в Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Масштабные военно-морские учения Североатлантического альянса Baltops 23, в которых принимают участие свыше 30 боевых кораблей альянса, начались в Эстонии в субботу, 3 июня. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба Сил обороны республики.

Как заявил командующий Военно-морских сил (ВМС) Эстонии коммодор Юри Саска, новые учения Baltops войдут в историю, поскольку до сих пор республика не принимала такого числа кораблей блока.

Сообщается, что в 2023 году в учениях принимают участие США, Нидерланды, Дания, Польша, Италия, ФРГ, Великобритания, Испания, Франция, Литва, Латвия, а также Норвегия, Швеция и Финляндия. Самым крупным кораблем из состава участников стал флагман 6-го флота США USS Mount Whitney (LCC 20).

Международные учения Baltops проводятся ежегодно с 1972 года.

Напомним, в апреле этого года состоялись одни из крупнейших военных учений в истории НАТО, в которых участвовало около 26 тысяч военных из 14 стран – членов альянса.