Умер Филипп Поццо ди Борго, прототип главного героя фильма "1+1"

Филипп Поццо ди Борго стал прототипом главного героя фильма "1+1" Фото: EAST NEWS

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, прославившийся в качестве прототипа главного героя фильма "1+1", умер на 73-м году жизни. О кончине француза сообщила газета Le Monde со ссылкой на заявление режиссером фильма Эрика Толедано и Оливье Накаша.

Филиппа Поццо ди Борго не стало ночью 2 июня в Марракеше, ему было 72 года. "Мы сохраним в памяти образ храброго, достойного, скромного и боевого человека. Его юмора и ума будет не хватать нам. Иметь его рядом все эти годы было привилегией", - сообщили режиссеры фильма "1+1" Толедано и Накаш.

Филипп Поццо ди Борго родился 14 февраля 1951 года в Париже в семье аристократов. Он занимался винодельческим домом Champagne Pommery, при котором был построен отель. В 1993 году с Филиппом Поццо ди Борго произошел несчастный случай во время занятия парапланеризмом, в результате которого он остался парализованным. Тогда французский бизнесмен нанял в помощники алжирца Абделя Селлу. История их дружбы была экранизирована в 2011 году, фильм получил название "1+1" и стал самым популярным во Франции в то время. Главные роли сыграли Франсуа Клюзе и Омар Си.

Напомним, 2 июня умер российский актер театра и кино Николай Малинкин на 76-м году жизни, а днем ранее в возрасте 79 лет из жизни ушла российская актриса и режиссер документального кино Людмила Цветкова.