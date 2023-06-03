Минобороны: российские войска ведут ожесточенные бои в Марьинке и в районе Авдеевки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что бойцы спецназа "Ахмат" продолжают ожесточенные бои на Марьинском направлении.

“На Донецком направлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группами отряда специального назначения "Ахмат" в центральной части Марьинки, а также подразделениями 1-го армейского корпуса в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики”, — говорится в свежей сводке ведомства в телеграм-канале.

Днем ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что российские военные уже освободили около 70 процентов Марьинки.

Врио главы ДНР Денис Пушилин отмечал важность освобождения Марьинки в ближайшем будущем. По его словам, это необходимо для продвижения российских войск в сторону следующих населенных пунктов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее отмечал, что бойцы спецназа “Ахмат” передислоцированы на Марьинское направление, а Минобороны России отметило, что штурмовые отряды “Ахмата” успешно продвигаются в этом районе.