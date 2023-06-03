Военный эксперт Дандыкин заявил об использовании ВСУ тактики НАТО, примененной в Афганистане и Ираке Фото: REUTERS

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе Lenta.Ru рассказал о том, что Вооруженные силы (ВСУ) заимствовали многое из тактики НАТО, в том числе тактика, которая применялась в Афганистане, в Ираке, а также в рамках других конфликтов.

Как заявил Дандыкин, в ходе военных конфликтов Северный альянс зачастую использует мобильные группы, а также легкие вооруженные пикапы и бронированную технику. По его словам, подобную тактику можно было увидеть у украинской армии осенью этого года на Харьковском и Лиманском направлениях, где осуществлялись прорывы в местах с непрочной обороной.

«Но сейчас ситуация несколько другая. Подобные методы можно было использовать в Афганистане, Ираке, но здесь это чревато последствиями», - заявил он.

Как писали «Известия», по словам командира батальона «Крым», украинские военные на Запорожском направлении начали использовать комбинированную тактику ведения боевых действий, смешивая методы НАТО и «советскую школу».