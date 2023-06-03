Гладков: ВСУ с утра обстреливают городской округ Шебекино, два человека погибли Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с самого утра 3 июня населенные пункты Шебекинского городского округа находятся под обстрелом со стороны украинской армии. Глава региона отметил, что в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.

“В Новой Таволжанке в результате обстрела погибла пожилая женщина. <...> Еще одна женщина пострадала - у нее осколочные ранения левого плеча. Доставлена в городскую больницу №2, вся необходимая медицинская помощь оказывается”, — сообщил губернатор в своем телеграм-канале.

Также от обстрелов пострадал населенный пункт Безлюдовка – там в результате множественных осколочных ранений погибла женщина и пострадал мужчина.

“Самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Скорейшего восстановления всем пострадавшим”, — сказал Гладков.

Напомним, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что власти Украины после провала ВСУ в Артемовске перешли к тактике террора мирного населения.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.