Нейропсихолог назвала популярные уловки манипуляторов Фото: Shutterstock

Нейропсихолог Бибигуль Кушалиева в беседе с Lenta.ru заявила, что манипулировать человеком могут пытаться даже самые близкие люди, призвав давать таким людям отпор.

Как заявила эксперт, при общении с манипулятором человек испытывает стыд, неловкость, а также раздражение или навязчивое желание выглядеть хорошо. «Именно это негативное состояние является главной целью манипулятора, так как неуверенный в себе собеседник становится легкой добычей», - отметила она.

Одной из самых распространенных уловок манипуляторов Кушалиева манипуляцию, основанную на страхе, когда человек начинает говорить: «Только я могу терпеть твой дурацкий характер», «Кому ты нужна, кроме меня?», «Ты не в том возрасте, чтобы…». Кроме того, популярны манипуляции, основанный на оценке, которые заставляют усомниться в профессиональном мастерстве.

Психолог Валерия Мухина рекомендовала быть «целостными личностями» для того, чтобы избежать манипуляций со стороны общества. Как писал ФАН, эксперт отметила, что человек сам формирует свою внутреннюю позицию, продолжая в дальнейшем «работать над этим».