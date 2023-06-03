Диетолог рассказала, как перекусить перед сном, чтобы не набрать вес Фото: Светлана Макеева

Диетолог Пегова рассказала продуктах, от которых не будет вреда в позднее время, заявив, что овсянка станет отличным выбором перед сном.

Пегова назвала большим заблуждением мнение о том, что овсянку нужно есть только на завтрак, отметив, что небольшое количество белка и углеводов, которое содержится в этой каше, точно не помешает, а даже хорошо скажется на качестве сна.

«Можно съесть немного миндальные орехи. Эти орехи содержат магний, который помогает расслабиться. Очень хорошее средство для крепкого сна. Не запрещены фрукты или овощи в столь позднее время. Лучше всего подойдут бананы и морковь», - приводит «Подмосковье сегодня» заявление эксперта.

Утолить жажду специалист рекомендовала чаем из ромашки, содержащий апигенин, который борется с тревожностью.

Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан назвала самые вредные продукты для завтрака. Как писали «Известия», специалист призвала отказаться от выпечки и сладостей в качестве частого или ежедневного завтрака.