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НовостиОбщество3 июня 2023 13:27

Диетолог рассказала, как перекусить перед сном, чтобы не набрать вес

Диетолог Пегова посоветовала перекусить перед сном овсянкой, чтобы не набирать вес
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Диетолог рассказала, как перекусить перед сном, чтобы не набрать вес

Диетолог рассказала, как перекусить перед сном, чтобы не набрать вес

Фото: Светлана Макеева

Диетолог Пегова рассказала продуктах, от которых не будет вреда в позднее время, заявив, что овсянка станет отличным выбором перед сном.

Пегова назвала большим заблуждением мнение о том, что овсянку нужно есть только на завтрак, отметив, что небольшое количество белка и углеводов, которое содержится в этой каше, точно не помешает, а даже хорошо скажется на качестве сна.

«Можно съесть немного миндальные орехи. Эти орехи содержат магний, который помогает расслабиться. Очень хорошее средство для крепкого сна. Не запрещены фрукты или овощи в столь позднее время. Лучше всего подойдут бананы и морковь», - приводит «Подмосковье сегодня» заявление эксперта.

Утолить жажду специалист рекомендовала чаем из ромашки, содержащий апигенин, который борется с тревожностью.

Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан назвала самые вредные продукты для завтрака. Как писали «Известия», специалист призвала отказаться от выпечки и сладостей в качестве частого или ежедневного завтрака.