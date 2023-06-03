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НовостиВ мире3 июня 2023 13:27

МИД Украины отверг мирный план Индонезии о создании демилитаризованной зоны

В Киеве настаивают на "формуле мира" Зеленского
Дарья ЧИПУРНАЯ
Киев категорически не согласен с мирным планом Индонезии

Киев категорически не согласен с мирным планом Индонезии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины категорически отвергло предложение Индонезии о создании демилитаризованной зоны для урегулирования конфликта с РФ. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

"Мы ценим внимание, которое Индонезия уделяет вопросу восстановления мира на Украине", - написал Николенко в соцсетях, отвергнув индонезийский план.

Николенко, напротив, предложил Индонезии присоединиться к реализации "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского, которую Киев признает единственным возможным для них планом урегулирования украинского конфликта. По мнению Николенко, "альтернативных сценариев быть не может".

Напомним, министр обороны Индонезии Прабово Субианто на конференции в Сингапуре предложил мирный план урегулирования украинского конфликта путем ввода на территории Украины миротворцев ООН и создание демилитаризованной зоны для прекращения огня.

Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев сообщил, что ООН пока не рассматривает вопрос отправки своих миротворцев на украинские территории. Он уточнил, что Вооруженные силы РФ полностью контролируют ситуацию на Украине.