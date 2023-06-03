В Госдуме предложили ввести единый стандарт для таксистов

Депутат Гусев рассказал, что должно быть учтено при создании единого стандарта для таксистов Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что должно быть учтено в едином стандарте водителей такси, отметив, что уже обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову, предложив заняться разработкой такого свода правил.

«О чем идет речь: в Токио, например, у всех таксистов есть форма: костюм, галстук, перчатки, фуражка и белые рубашки. Они открывают двери, помогают загрузить багаж, закрывают двери … В России же сейчас все происходит по воле таксиста», - рассказал парламентарий.

Гусев отметил, что помимо единого внешнего вида в единый стандарт возможно включить требование по поводу соблюдения чистоты в салоне, а также отсутствия неприятных запахов. По его словам, водители в обязательном порядке должны знать город, в котором они работают, а также уметь ориентироваться там без навигаторов, напомнив о сбое в работе GPS в Москве в мае этого года

«Раньше таксисты могли без навигатора спокойно проехать по столице, знали, где пробки и как их объехать. И людей раньше этому учили. Сейчас пришла эпоха навигаторов, но если он ломается, то таксист становится беспомощным», - заявил депутат, призвав учить водителей, предложив использовать советские методики.