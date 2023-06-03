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НовостиОбщество3 июня 2023 13:40

В Госдуме предложили ввести единый стандарт для таксистов

Депутат Гусев обратился к главе Минтруда РФ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Депутат Гусев рассказал, что должно быть учтено при создании единого стандарта для таксистов

Депутат Гусев рассказал, что должно быть учтено при создании единого стандарта для таксистов

Фото: Евгения ГУСЕВА

Первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что должно быть учтено в едином стандарте водителей такси, отметив, что уже обратился к главе Минтруда РФ Антону Котякову, предложив заняться разработкой такого свода правил.

«О чем идет речь: в Токио, например, у всех таксистов есть форма: костюм, галстук, перчатки, фуражка и белые рубашки. Они открывают двери, помогают загрузить багаж, закрывают двери … В России же сейчас все происходит по воле таксиста», - рассказал парламентарий.

Гусев отметил, что помимо единого внешнего вида в единый стандарт возможно включить требование по поводу соблюдения чистоты в салоне, а также отсутствия неприятных запахов. По его словам, водители в обязательном порядке должны знать город, в котором они работают, а также уметь ориентироваться там без навигаторов, напомнив о сбое в работе GPS в Москве в мае этого года

«Раньше таксисты могли без навигатора спокойно проехать по столице, знали, где пробки и как их объехать. И людей раньше этому учили. Сейчас пришла эпоха навигаторов, но если он ломается, то таксист становится беспомощным», - заявил депутат, призвав учить водителей, предложив использовать советские методики.