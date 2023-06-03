Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июня 2023 14:19

WP: для диверсии в Белгородской области применялась техника из США и Польши

Украинские террористы воспользовались оружием из США и ЕС
Дарья ЧИПУРНАЯ
Украинские террористы атаковали Белгородскую область в конце мая техникой из США и Польши

Украинские террористы атаковали Белгородскую область в конце мая техникой из США и Польши

Фото: REUTERS

Члены диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), совершившие нападение на Белгородскую область в конце мая, пользовались поставленной Западом оружием. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По информации источника, три бронированные машины класса MRAR была предоставлена боевиками из США, а четвертая машина - из Польши.

Кроме того, WP сообщает, что террористы пользовались винтовками из Чехии и Бельгии. В их арсенале была также как минимум одна противотанковая система AT-4. Эта система, как утверждает источник, часто используется западными странами.

Напомним, 22 мая украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, в результате чего Грайворонский округ подвергся усиленному обстрелу, восемь человек пострадали. Губернатор Белгородской области ввел в регионе правовой режим контртеррористической операции (КТО). Российские войска в ответ ликвидировали свыше 70 украинских диверсантов и их технику. Российские военные, отразившие атаку членов ДРГ, представлены к наградам.