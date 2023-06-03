Врио губернатора Херсонской области Сальдо: ВСУ прячут HIMARS и не подвозят к линии соприкосновения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинская армия прячет американские системы РСЗО HIMARS и не подвозит близко к линии соприкосновения.

“Противник их тщательно прячет и не подвозит близко к ЛБС (линии боевого соприкосновения)”, — заявил глава региона агентству РИА Новости.

Напомним, недавно военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец заявил, что военная техника НАТО, отправляемая союзниками Киева в рамках военной помощи в зону конфликта, теряет свой “имидж” в результате уничтожения российскими силами и рассказал, как российские инженеры “приручили” американские РСЗО HIMARS и другое оружие западных союзников Киева.

Украинский обозреватель 19Fortyfive Максим Скрипченко также отмечал, что российская армия “взломала” американские РСЗО HIMARS на Украине при помощи систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, ВС РФ все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель.