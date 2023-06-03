Обозреватель 19FortyFive Осборн назвал российский истребитель Су-25 “летающим танком” Фото: кадр видео Минобороны РФ

Обозреватель Крис Осборн назвал истребитель Су-25 “летающим танком” ВКС России, сравнимым с американским штурмовиком А-10.

“Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах”, — отметил Осборн в статье для 19FortyFive.

Он отметил, что, как и американский А-10, Су-25 предназначен для авиационной поддержки пехоты и механизированных соединений и отлично показал себя в конфликтах в Афганистане, Чечне и на Украине.

По его информации, на данный момент в резерве ВКС России находится около 250 “летающих танков” Су-25, некоторые из которых применяются в спецоперации на Украине.

Напомним, ранее обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Авиационный парк российской армии в десять раз больше, чем у ВСУ, и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.

При этом издание Politico сообщало, что Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. Многие эксперты, в том числе министр ВВС США Фрэнк Кендалл, отмечали, что, даже если союзники Киева пойдут на подобный шаг, это не сможет кардинально изменить ход конфликта на Украине.