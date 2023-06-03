Володин передал Эрдогану теплые слова приветствия от Владимира Путина

3 июня 2023 года состоялась церемония инаугурации президента Турции Фото: REUTERS

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе серии встреч президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главами иностранных делегаций, прибывшими на церемонию инаугурации турецкого лидера, провел краткую беседу с Эрдоганом и передал ему послание от президента России Владимира Путина.

“Председатель Думы передал Реджепу Тайипу Эрдогану теплые слова приветствия от Президента России — Владимира Путина, а также поздравление со вступлением в должность”, — сообщил корреспондент KP.RU Эдвард Чесноков.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии инаугурации 3 мая 2023 года принял присягу и официально вступил в должность главы государства. Пост президента Турции Эрдоган занимает с августа 2014 года и будет занимать еще в течение пяти лет. Вячеслав Володин представлял Российскую Федерацию на церемонии инаугурации по поручению Президента Владимира Путина.

28 мая глава ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов. По итогам обработки бюллетеней он получил более 52% голосов и обеспечил победу над своим соперником – единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу.