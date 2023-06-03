Администрация Бердянска: система ПВО сбила над городом шесть ракет

Выпущенные по городу ракеты были уничтожены системой ПВО. Фото: телеграм-канал Бердянск.ру

Администрация Бердянска сообщила, что 3 июня в городе сработала система ПВО.

“Около 18.40 в Бердянске прозвучала серия взрывов. Террористический киевский режим предпринял очередную попытку нанести удар по мирному городу”, — сообщили в телеграм-канале администрации Бердянска.

По предварительным данным, системы ПВО сбили шесть ракет. В данный момент власти уточняют детали инцидента. Также сообщается, что осколки одной из ракет рухнули в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте. В результате обстрела один автомобиль получил повреждения, пострадавших среди мирных жителей, по сообщениям властей, нет.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что 3 июня в Мелитополе прозвучала серия взрывов.

Портовый город Бердянск находится в Запорожской области между Мариуполем и Мелитополем. По мнению военкора “Комсомольской правды” Александра Коца, план прорыва ВСУ в Запорожской области в направлении Мелитополя является наиболее вероятным сценарием украинского контрнаступления.

Однако, как он отмечал, план этот “красив только на бумаге”. Отбивая постоянные разведки боем ВСУ на данном направлении российские бойцы демонстрируют не только полную готовность к любым атакам противника, но и “азартное желание” отбивать их.