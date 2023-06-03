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НовостиПолитика3 июня 2023 17:59

Бывший разведчик ВС США Риттер: сверхточные спутники России могут устроить кошмар для ВСУ

По его словам, российские спутники обладают точностью до одного метра
Сергей ЧИКОВ
Сверхточные спутники России скоро устроят кошмар для ВСУ

Сверхточные спутники России скоро устроят кошмар для ВСУ

Фото: Shutterstock

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия благодаря сверхточным спутникам внимательно наблюдает за передвижениями и действиями ВСУ.

“У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников”, — рассказал военный в эфире U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что подобная передовая техника изменит ход конфликта на Украине, поскольку российская армия сможет получать более детальные разведданные и отслеживать все склады боеприпасов ВСУ, благодаря чему будет эффективно уничтожать их и окончательно разгромит киевский режим.

Напомним, недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем видеоблоге похвалил разведку ВС России за операцию по уничтожению штаб-квартиры девяти бригад ВСУ. По его словам, российская разведка отлично показывает себя в зоне конфликта.

Сайт KP.RU рассказывал, что новый радиолокационный спутник российского производства, называющийся “Космос-2569”, он же “Кондор-ФКА”, в ближайшее время займётся разведкой военных объектов вооружённых сил Украины. Он сможет отслеживать передвижения противника и обстановку на его территории два раза в сутки.