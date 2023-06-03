Сверхточные спутники России скоро устроят кошмар для ВСУ Фото: Shutterstock

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская армия благодаря сверхточным спутникам внимательно наблюдает за передвижениями и действиями ВСУ.

“У этих спутников радиолокационного наблюдения есть камеры с точностью до одного метра. Облачность или дожди им не помеха. Там радары с высочайшим разрешением, которые видят все. Вы ничего не сможете скрыть от этих спутников”, — рассказал военный в эфире U.S. Tour of Duty.

Риттер считает, что подобная передовая техника изменит ход конфликта на Украине, поскольку российская армия сможет получать более детальные разведданные и отслеживать все склады боеприпасов ВСУ, благодаря чему будет эффективно уничтожать их и окончательно разгромит киевский режим.

Напомним, недавно бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем видеоблоге похвалил разведку ВС России за операцию по уничтожению штаб-квартиры девяти бригад ВСУ. По его словам, российская разведка отлично показывает себя в зоне конфликта.

Сайт KP.RU рассказывал, что новый радиолокационный спутник российского производства, называющийся “Космос-2569”, он же “Кондор-ФКА”, в ближайшее время займётся разведкой военных объектов вооружённых сил Украины. Он сможет отслеживать передвижения противника и обстановку на его территории два раза в сутки.