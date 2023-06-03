В Воронеже из-за сильного ливня рухнула часть исторического Каменного моста Фото: "Мой и твой Воронеж"

Из-за сильного ливня в Воронеже 3 мая был частично разрушен символ города – каменный мост двухвековой давности. Часть стены рухнула на дорогу и завалила проезжую часть битым кирпичом. В мэрии сообщили, что были вынуждены перекрыть движение по этой дороге.

Мэр города Вадим Кстенин заявил, что поставил задачу в максимально сжатые сроки провести все согласования с профильными службами правительства области для получения разрешения на проведение работ на Каменном мосту. Эта процедура, по его словам, требуется на каждом объекте культурного наследия регионального значения.

Также, по его словам, в городе после сильного ливня собираются ввести режим ЧС. Мощные осадки парализовали движение транспорта и заблокировали в домах некоторых жителей частного сектора.

Напомним, в прошлом году 40-минутный ливень также парализовал транспортное движение и вызвал сильнейшие потопы, а местами уровень воды скрывал легковые автомобили почти вместе с крышей.