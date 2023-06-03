"Тинькофф банк" с 5 июня введет комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро

"Тинькофф банк" введет комиссию в 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро Фото: Александр ГЛУЗ

“Тинькофф банк” с 5 июня введет комиссию в размере 1% от суммы за внесение наличных долларов и евро в своих банкоматах.

“Тинькофф вводит комиссию в размере 1% для карточных счетов с тарифным планом ТПС 3.0 в долларах США и евро за пополнение в банкоматах и сервисах Тинькофф, а также через кассово-инкассаторский центр Банка (КИЦ), если валюта внесения соответствует валюте пополняемого счета”, — следует из сообщения, опубликованного на сайте финансовой организации.

Напомним, “Тинькофф банк” в феврале 2023 года был включен в список антироссийских санкций Евросоюза. Компании было запрещено предоставление средств и экономических ресурсов на территории ЕС.

В марте банк “Тинькофф” перестал отправлять денежные переводы в Турцию в связи с санкциями. В компании отметили, что из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом, поэтому банк решил пока не совершать их.