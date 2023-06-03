Гладков: над Белгородом сработала ПВО 3 июня

Под обстрел попал населенный пункт Муром. Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером 3 июня над Белгородом сработала российская система ПВО.

“Над Белгородом сработала наша система ПВО. Последствия на земле уточняют оперативные службы”, — сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Позже он уточнил, что под обстрел попал населенный пункт Муром. По предварительным данным, в результате обстрела никто из мирных жителей не пострадал, однако несколько зданий, в том числе здание школы и детского сада, были повреждены.

Напомним, ранее Гладков сообщал, что с самого утра 3 июня населенные пункты Шебекинского городского округа находятся под обстрелом со стороны украинской армии. Глава региона отметил, что в результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие.

Недавно официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон четко дал понять Киеву, что не поощряет и не будет способствовать нанесению ударов по целям на территории России.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия, а заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.