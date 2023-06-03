В Москве электропоезд сбил троих подростков на станции «Тульская» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве на станции «Тульская» электропоезд сбил троих подростков, об этом сообщил портал «360» со ссылкой на неназванный источник.

В публикации сообщалось, что дети выжили, врачи оказали им помощь.

Собеседник издания пояснил, что поезд следовал из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал, когда зацепил стоящих на платформе троих человек.

Источник отметил, что пострадавшими оказались двое молодых людей и девушка. Одного из них в тяжелом состоянии отправили в Городскую клиническую больницу №1.

«Состояние девушки медики оценили как среднее, ее доставили в 13-ю ГКБ», - пояснил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Индии скорый пассажирский поезд, следовавший по маршруту Шалимар - Коромандель сошел с рельсов. Несколько вагонов упали на соседний путь, и через несколько минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, с грузовым поездом.

В результате инцидента было известно о 288 погибших, более 900 человек получили ранения. Отмечалось, что на место катастрофы прибыло более 200 карет скорой помощи.