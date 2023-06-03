Губернатор Гладков: В результате прямого попадания снаряда загорелся ФАП в селе Муром Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

ВСУ обстреляли село Муром в Шебекинском районе Белгородской области, об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом Муром. По предварительным данным, пострадавших нет», - написал Гладков.

Глава региона отметил, что при прямом попадании снаряда загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Гладков уточнил, что повреждения также получили здания Дома культуры, школы и детского сада.

Как писал сайт KP.RU, 28 мая Вячеслав Гладков сообщал, что попал под обстрел при въезде в город Шебекино.

«Попасть в Шебекино сам смог только со второго раза. Первый раз, въехав в город, попали под обстрел», - написал Гладков. Он отмечал, что «даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице».

Напомним, 27 мая город Шебекино в Белгородской области пять раз попадал под обстрел со стороны Украины.