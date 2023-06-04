Дмитрий Мезенцев: 22 июня представим книгу о фактах геноцида в отношении советского народа во время Великой Отечественной войны

Фото: Российское историческое общество

2-3 июня в Москве прошел первый российско-белорусский форум историков. Российское историческое общество и Минобрнауки России, задумывая его, рассчитывали прежде всего на укрепление сотрудничества между учеными двух стран, на обсуждение и выявление новых, интересных, перспективных тем.

В первый день работа шла в девяти секциях, посвященных, в частности, пребыванию белорусских земель в составе Российской империи и Советского Союза, новейшей истории России и Беларуси, а также вопросам преподавания истории в школе и популяризации исторических знаний.

Во второй день площадке Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН прошло пленарное заседание форума. В нем приняли участие председатель Российского исторического общества, глава СВР Сергей Нарышкин, заместитель Министра науки и высшего образования России Константин Могилевский.

Дмитрий Мезенцев сообщил о том, что полтора раза увеличены средства союзного бюджета на финансирование гуманитарных программ. Впервые финансируется «Поезд памяти», когда ребята проедут по местам боев от Бреста до Волги.

Фото: Российское историческое общество

Еще один важный проект – библиотека Союзного государства. Уже вышла книга «О подвигах Брестского, Витебского, Минского, Могилевского и Полоцкого пехотных полков в Отечественной войне 1812 года».

- А 22 июня этого года представим новую книгу в этой серии, которая подтвердит факты геноцида в отношении народов Советского Союза, в отношении граждан, которые проживали на территории Беларуси в 1941-44 годах. Мы скажем о том, что блокада Ленинграда и варварское, зверское отношение немцев к жителям Ленинградской области – это тоже факт геноцида, исторически и юридически подтвержденный, - заявил Дмитрий Мезенцев.

В рамках презентации, по его словам, должен пройти круглый стол с участием Генеральных прокуроров России и Беларуси, председателей Следственных комитетов, авторитетных историков и молодежи.

Подробнее о пленарном заседании форума читайте на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.