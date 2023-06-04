В Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области объявлена воздушная тревога. Это следует из данных официального ресурса по оповещению граждан.

«В 23:40 сирены сработали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области», - говорится в сообщении.

Украинские СМИ заявили, что в городе Харьков прогремели звуки взрывов. Других подробностей они не сообщали.

Как писал сайт KP.RU, ночью 2 июня воздушная тревога была объявлена в Киеве, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на пятницу, 2 июня, мощный взрыв прогремел в Киеве . По словам очевидца, в Киеве около 03:30 был взрыв, очень мощный, дым виден был на севере города.

Ночью 3 июня в Харьковской области раздавались звуки взрывов. В это время там действовала воздушная тревога.