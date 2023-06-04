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НовостиВ мире3 июня 2023 21:56

Bild am Sonntag: Пенсионерка из Мюнхена после отдыха в Анталье ошиблась рейсом и прилетела в Москву

В Москве пожилая немка несколько часов оформляла обратный билет в Турцию
Сергей ГАПЧУК
Bild am Sonntag: Пенсионерка из Мюнхена после отдыха в Анталье ошиблась рейсом и прилетела в Москву

Bild am Sonntag: Пенсионерка из Мюнхена после отдыха в Анталье ошиблась рейсом и прилетела в Москву

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионерка из Мюнхена после отдыха в Анталье ошиблась рейсом и прилетела в Москву, об этом написало издание Bild am Sonntag.

«Семидесятидевятилетняя женщина села в самолет после десятидневного отпуска в Анталье. Но вместо Мюнхена, как планировалось, она оказалась в Москве», - говорится в статье.

Издание уточнило, что 26 мая женщина возвращалась в Мюнхен. Из-за переноса выхода на посадку, немка по ошибке встала в очередь на рейс в Москву.

В столице России она несколько часов ждала оформления билета обратно в Турцию. В аэропорту Стамбула пенсионерка переночевала на скамейке, а уже утром успешно села на рейс в Мюнхен.

Как писал сайт KP.RU, 9 ноября 2022 года туристы из Москвы летели в Испанию, но неожиданно оказались в Турции. Объяснилось все просто - в российском турагентстве немножко перепутали буквы.

В статье сообщалось, что путешественники хотели улететь в Мадрид. Прямых рейсов в Испанию из России нет, билет был приобретен на стыковочный рейс авиакомпании Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле.

Туристы на табло стамбульского аэропорта нашли номер второго рейса и спокойно улетели. Однако, после приземления россиян ждал неожиданный сюрприз, вместо столицы Испании они оказались в Мардине - городе на юго-востоке Турции, недалеко от сирийской границы.