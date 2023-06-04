Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский бросит на убой тысячи украинских солдат Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский готов бросить на убой тысячи украинских солдат, об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинские военные начали понимать, что дела у них идут не очень хорошо. Они стали постепенно осознавать, что их жизни ничего не стоят», - сказал Макгрегор.

Офицер подчеркнул, что их отправляют погибать впустую, а «люди, сидящие в Киеве, — это коррумпированные преступники».

По словам эксперта, многие военнослужащие ВСУ помышляют об устранении Зеленского, «бездумно жертвующего соотечественниками».

Как писал сайт KP.RU, ранее Макгрегор заявил, что нежелание Вашингтона признать поражение украинской армии может привести к полному исчезновению Украины.

По его мнению, Вашингтон намерен продолжать затягивать конфликт, однако это играет на руку президенту России Владимиру Путину, поскольку это позволит российской армии полностью денацифицировать Украину.

Макгрегор отметил, что «русские не сдадутся».