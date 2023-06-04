Съемки фильма «Барби» привели к дефициту розовой краски в мире Фото: кадр из фильма

Постановщица Грета Гервиг рассказала, что съемки ее грядущего фильма «Барби» привели к дефициту розовой краски в мире, об этом сообщило издание Газета.ru со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В интервью Гервиг пояснила, что для съемок было использовано огромное количество декораций, вручную окрашенных в розовый цвет.

По ее словам, это «вызвало нехватку цвета во всем мире».

«Я хотела, чтобы розовый цвет был очень ярким и чтобы его было много. Ведь я помню, за что любила Барби, когда была маленькой девочкой. Строительство декораций вызвало международный спрос на флуоресцентный оттенок краски Rosco», - подчеркнула постановщица.

Как писал сайт KP.RU, с 7 по 18 июня 2023 года в Москве пройдет 14-й фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival. Премьеры будут показаны в киноцентрах «Октябрь» и «Художественный».

Отмечалось, что ежегодно в программе фестиваля десятки полнометражных фильмов: российские премьеры хитов престижных международных кинофестивалей, и национальный конкурс, направленный на поддержку молодых российских режиссеров-документалистов.

Напомним, Beat Film Festival проходит в России с 2010 года и стал значимым и масштабным культурным событием.