RMF: В Польше рядом с военной частью нашли обломки аэростата с надписями на кириллице Фото: REUTERS

Фрагменты неизвестного воздушного шара с надписями кириллицей нашли в Польше, об этом сообщила радиостанция RMF FM.

«Найденные фрагменты были изъяты полицией, а затем их забрали военные для дальнейшего изучения», - сказано в сообщении.

Радиостанция уточнила, что воздушный шар был найден в субботу утром в кукурузном поле в четырех километрах от населенного пункта Бяла Писка. Подчеркивалось, что «это существенно… в десятке километров находится военный полигон и крупная воинская часть».

По данным радиостанции, неизвестно, является ли это метеорологическим или военным воздушным шаром.

«Нельзя исключать, что это шпионский шар с востока», - добавили в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, похожий по накалу страстей случай произошел в феврале этого года в США.

2 февраля телеканал NBC сообщил, что американские военные последние несколько дней следят за разведывательным воздушным шаром над северной частью США.

Отмечалось, что по предварительны данным, разведывательный воздушный шар (или зонд), замеченный над территорией США, может принадлежать Китаю.

4 февраля американские военные подтвердили, что самолеты ВВС США, поднятые в небо над штатом Южная Каролина, сбили воздушный зонд, который Китай признал сбившимся с пути из-за ветров гражданским исследовательским объектом.