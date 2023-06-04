Вице-премьер Новак прибыл в Вену для участия во встрече ОПЕК+ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер правительства России Александр новак прибыл в Вену для участия во стрече ОПЕК+, об этом сообщил ТАСС.

Уточнялось, что заседание министров альянса состоится 4 июня очно впервые с октября 2022 года.

Агентство, ссылаясь на источник в одной из делегаций, отметило, что страны ОПЕК+ рассматривают различные варианты действий по параметрам добычи нефти на встрече 4 июня, в том числе сокращение производства.

Как писал сайт KP.RU, 2 апреля ряд стран ОПЕК+ заявили, что с мая и до конца года уменьшат производство нефти на 1,65 млн баррелей в сутки. Предыдущее сокращение на 2 млн баррелей в сутки произошло в октябре 2022 года.

Уточнялось, что неожиданное решение ОПЕК+ позволит котировкам нефти вернуться к цене 100 долларов за баррель. На тот момент цена на нефть марки Brent за два дня уже поднялась с $79 до $83 за баррель.

Напомним, еще в феврале вице-премьер Новак заявил, что Россия добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки от средней добычи февраля. Сначала предполагалось, что сокращение будет действовать до июня, сейчас эти планы продлены до конца 2023 года.