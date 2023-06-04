В России книги подорожали на 15-20% в 2022 году
Фото: Иван МАКЕЕВ
В России книги подорожали на 15-20% в 2022 году, до конца этого года цены могут вырасти еще на 15%, об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на Российский книжный союз (РКС).
По данным издания, цены выросли из-за роста стоимости импортных материалов для печати книг, удорожания оборудования и запчастей из Европы, необходимых для книгопечатания.
Помимо этого, к удорожанию книг привело и повышение стоимости отечественной бумаги.
В статье отметили, что цены на книги будут продолжать расти и в 2023 году. РКС спрогнозировал рост цен в районе 10-15%.
Как писал сайт KP.RU, ВЦИОМ оценил интерес людей к чтению книг в эпоху интернета в масштабе десятилетия.
Эксперты посчитали, сколько россиян читают и покупают книги сейчас, и сравнили с аналогичными цифрами за 2013 год.
57% читающих нынче против 47% десять лет назад. Десять процентов, говорят социологи, - ощутимый рост.
Все больше молодежи увлечены чтением не только соцсетей: 87% среди 18-24-летних любят на досуге пошуршать книжными страничками.
Читают в среднем 6 книг за три месяца. Это на 2 книги больше, чем десять лет назад.