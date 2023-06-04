Figaro: Во Франции 6 июня на акциях против пенсионной реформы ожидают до 600 тысяч человек Фото: REUTERS

Во Франции на манифестациях против пенсионной реформы 6 июня ожидают до 600 тысяч человек, об этом сообщило издание Figaro.

«Власти опасаются напряженности в колоннах манифестантов по всей стране, всего запланировано около 250 акций», - говорится в публикации.

По предварительным оценкам правоохранителей, на акциях по всей Франции ожидается от 400 до 600 тысяч человек.

Уточнялось, что в Париже в протестах могут принять участие от 40 до 70 тысяч человек. При этом среди манифестантов ожидается присутствие около тысячи радикально настроенных граждан.

Как писал сайт KP.RU, в марте протесты против пенсионной реформы в Париже усилились, радикалы бросали коктейли Молотова и булыжники в полицейских.

Столкновения с полицией проходили в нескольких точках Парижа, в ответ на файеры и петарды полиция отвечала шашками со слезоточивым газом. В столкновениях были пострадавшие, которым на месте оказывали помощь волонтеры.

6 апреля в Париже протестующие подожгли навес ресторана «Ротонда», где президент Франции Макрон праздновал победу на выборах в 2017 году.

Возраст выхода на пенсию был поднят с 62 до 64 лет, и у этой идеи так много противников, что организованные профсоюзами регулярные протесты продолжаются в стране уже с середины января, когда законопроект впервые был официально представлен.

Напомним, постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 65 лет было предвыборным обещанием президента Франции Эммануэля Макрона.