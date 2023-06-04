Экс-разведчик ВС США Риттер: Попытки госсекретаря Блинкена понять замыслы Путина бессмыслены и беспочвенны Фото: REUTERS

Попытки госсекретаря США Энтони Блинкена понять замыслы президента России Владимира Путина бессмысленны и беспочвенны, об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…», - сказал Риттер.

Офицер с иронией подчеркнул, «правда, Тони? Ты уверен? Путин позвонил тебе на мобильный и сказал: Эй, Тони, я верю в это и думаю так-то?».

По словам экс-разведчика, он постоянно следит за тем, что говорит и пишет президент России.

«Ничего, из того что Путин когда-либо формулировал, не совпадает с тем, что транслирует Блинкен», - указал Риттер.

Как писал сайт KP.RU, ранее Риттер заявил, что российская армия благодаря сверхточным спутникам внимательно наблюдает за передвижениями и действиями ВСУ.

По его мнению, подобная передовая техника изменит ход конфликта на Украине, поскольку российская армия сможет получать более детальные разведданные и отслеживать все склады боеприпасов ВСУ, благодаря чему будет эффективно уничтожать их и окончательно разгромит киевский режим.