NYP: Полиция Флориды установила личность женщины, тело которой нашли в кофре 53 года назад Фото: REUTERS

Полицейские во Флориде выяснили личность женщины, чье тело обнаружили в кофре 53 года назад, об этом сообщило издание New York Post.

В статье уточнили, что останки женщины со следами насильственной смерти обнаружили 31 октября 1969 года в лесу возле города Сент-Питерсберг, тело было уложено в кофр.

Отмечалось, что полиция так и установила личность жертвы и этот случай стал одним из самых старых нераскрытых убийств в городе.

«Помог в раскрытии дела расширенный анализ ДНК, который показал, что убитой оказалась мать пятерых детей Сильвия Атертон, которой на момент гибели был 41 год», - говорится в статье.

По данным полиции, муж Атертон умер в 1999 году, а сама она никогда не числилась пропавшей без вести.

Одна из дочерей погибшей Силлен Гейтс заявила, что была шокирована, когда полиция проинформировала ее о результатах расследования. Она назвала это «облегчением, печальным облегчением».

Как писал сайт MSK.KP.RU, в апреле следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, произошедшее на востоке Москвы в июле 2003 года.

Молодую девушку избил знакомый мужчина с двумя товарищами, после чего задушили ее. Один из подозреваемых уже дал признательные показания, сообщили в Следственном комитете России по Москве.

Уточнялось, что произошло это на территории детского сада на улице 2-я Владимирская в столице. После этого они сбежали.

Долгое время убийство оставалось нераскрытым. Однако были установлены личности подозреваемых, которыми оказались ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления мужчины.