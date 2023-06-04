Что произошло в ночь на 4 июня

Global News: Китайский корабль едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе Фото: REUTERS

Канадский телеканал Global News опубликовал видео, на котором показано сближение китайского военного корабля и эсминца ВМС США в Тайваньском проливе, которое «едва» не привело к их столкновению.

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«Я всегда удивляюсь, когда люди такого статуса и ума, как госсекретарь Блинкен, говорят: «Путин верит…», «Путин думает…», - сказал он.

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