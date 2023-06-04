РИА Новости: в подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизуют из очередей за гумпомощью

В подконтрольной Киеву части Херсонской области мобилизуют из очередей за гумпомощью Фото: REUTERS

На подконтрольной Киеву части Херсонской области мужчин начали мобилизовать во время раздачи гуманитарной помощи. Об этом пишет агентство РИА Новости со ссылкой на источник в украинском военкомате.

По информации собеседника издания, такой способ мобилизации действует с июня. Соответствующее устное распоряжение пришло во все призывные пункты «по всему правобережью Днепра».

Мобилизация на Украине была объявлена 15 февраля прошлого года, и с тех пор неоднократно продлевалась. Призыву подлежат лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Ранее отмечались случаи вручения повесток и появления на передовой несовершеннолетних подростков. В марте в местных соцсетях сообщалось, что Генштаб ВСУ поставил перед украинскими военкоматами задачу набрать еще, как минимум, 150 тысяч «добровольцев».

Как писал сайт KP.RU, ранее попавшие в плен украинские военные рассказали, что они были насильно призваны в ВСУ, а один из военных заявил, что является уроженцем города Красный Луч в Луганской народной республике. По словам военнопленного, он умышленно уклонялся от призыва в украинскую армию, однако насильно был отправлен в зону боевых действий.