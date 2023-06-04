Hindustan Times: число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии приблизилось к 300

Число погибших в железнодорожной катастрофе в Индии приблизилось к 300 Фото: REUTERS

Число жертв после столкновения пассажирских поездов в Индии достигло 294 человек, более 1 тыс. человек пострадали. Об этом в воскресенье, 4 июня, сообщила газета Hindustan Times.

«По меньшей мере 294 человека погибли и более 1000 получили ранения в результате одного из самых страшных несчастных случаев в Индии», - пишет издание.

По данным газеты, больницы в Баласоре переполнены, продолжается опознание тел.

Hindustan Times также проинформировало, что на месте происшествия активно ведутся восстановительные работы, которые планируется завершить в ближайшее время.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате инцидента погибли 288 человек.

Сайт KP.RU ранее писал, что железнодорожной катастрофы такого масштаба в Индии не было с конца 80 годов прошлого века. Скорый пассажирский поезд, двигавшийся по маршруту Шалимар - Коромандель сошел с рельсов. Несколько вагонов упали на соседний путь, через несколько минут в них врезался другой пассажирский состав. Затем последовало еще одно столкновение, уже с грузовым поездом.