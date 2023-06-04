Reuters: порядка 20 руководителей разведок провели тайную встречу в Сингапуре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Около 20 руководителей разведывательных служб на этой неделе провели тайную встречу в Сингапуре. Об этом в воскресенье, 4 июня, проинформировало агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

В частности, по данным издания, в секретной встрече приняли участие главы разведок США, Индии и Китая.

По информации агентства, такое мероприятие проводится не первый раз, его организатором выступают власти Сингапура. Встреча проходит параллельно с конференцией "Диалог Шангри-Ла", но ее никто не афиширует.

На этот раз главы разведывательных агентств обсуждали конфликт на Украине и транснациональную преступность.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что в мае 2023 года директор ЦРУ США Уильям Бернс тайно посетил Китай. По данным газеты Financial Times, в ходе визита он провел встречи с представителями разведсообщества КНР. Издание отметило, что визит Бернса в Китай говорит, что США озабочены ухудшением отношений с китайской стороной.