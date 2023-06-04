Глава Минобороны ФРГ Писториус признался, что два года назад считал невозможными поставки оружия в зону конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Германии Борис Писториус в воскресенье, 4 июня, заявил, что два года назад не мог себе представить поставки оружия ФРГ в зону какого-либо конфликта.

«Если бы кто-то сказал мне два года назад, что Германия будет поставлять тяжелое вооружение, боеприпасы и прочее в охваченный конфликтом регион, я бы не поверил», - сказал глава оборонного ведомства Германии в ходе своего выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

Писториус подчеркнул, что тогда бы он сказал, что такое «невозможно».

Руководитель Минобороны ФРГ также добавил, что поставки оружия Киеву требуют от немецких властей менять свою оборонную политику, в том числе в сфере контроля за экспортом оружия.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса наращивать производство боеприпасов из-за истощения запасов. По его словам, сейчас уже все союзники не способны поставлять Киеву нужное количество вооружения.

Позже глава Минобороны Британии Бен Уоллес также заявил, что у Великобритании и других западных союзников Украины истощаются запасы вооружения, которое они могут предоставить Украине. Он отметил, что все партнеры Киева вынуждены закупать все больше вооружения, поскольку национальные запасы уже истощены.