Володин призвал СК и Генпрокуратуру расследовать убийства пленных солдат Красной армии в Польше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать убийства пленных солдат Красной армии, которые были совершены в Польше в 1919-1921 годах.

«Необходимо, чтобы Следственный комитет и Генпрокуратура провели всестороннее расследование обстоятельств гибели наших солдат и офицеров. Польша должна понести ответственность за убийства и истязания военнопленных Красной армии», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер нижней палаты федерального парламента напомнил, что в те времена, когда в Польше правил диктатор Юзеф Пилсудский, в стране «совершались чудовищные преступления против человечества». Так, в 1919-1921 годы более тридцати тысяч солдат и офицеров Красной армии были расстреляны и замучены.

Володин добавил, что нынешнее руководство Польши придерживается идеологии Пилсудского, в основе которой «была ненависть к России». Данное государство, по словам Володина, также не хочет расследовать преступления в отношении солдат Красной армии.

«Мы должны сделать все, чтобы жертвы этой трагедии не были забыты», - резюмировал председатель Госдумы.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос KP.RU напомнил, что долгое время Польша была врагом России, вредила и вела войны. В то же время, по его словам, достаточно продолжительное время в истории, Польша была частью русского государства, поэтому у стран очень много общего в истории. Песков отметил, что в настоящее время, к его сожалению, отношения между двумя государствами находятся на «нулевой, если не сказать отрицательной, отметке».