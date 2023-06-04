Сотни верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться «Троице» Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Сотни верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться «Святой Троице» Андрея Рублева.

Первыми иконе поклонились священнослужители перед началом литургии, которую будет проводить патриарх всея Руси Кирилл.

Для собравшихся сотен людей икона будет доступна для поклонения уже после проведения литургии. Сама же икона считается шедевром древнерусской живописи, а находиться у алтаря она будет в течение двух недель.

Для сохранности иконы ее поместили в специальную капсулу, которая позволяет обеспечивать необходимую влажность.

Ранее стало известно, что по решению президента Российской Федерации Владимира Путина святыня теперь возвращена Русской православной церкви. Она останется в храме Христа Спасителя на год, чтобы верующие смогли прикоснуться к великой святыне.