Аэропорт Кемерова закрыли из-за дефектов взлетно-посадочной полосы до 5 июня 2023 года

Из-за закрытия аэропорта Кемерова ряд рейсов отменены или задержаны Фото: Иван ВИСЛОВ

Международный аэропорт Кемерова закрыли до утра понедельника, 5 июня, из-за этого несколько рейсов были задержаны или отменены. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По информации Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в воскресенье, 4 июня, в аэропорту были обнаружены дефекты взлетно-посадочной полосы, возникшие из-за погоды. Надзорное ведомство начало проверку из-за задержек и отмены рейсов.

Так, по информации прокуратуры, самолет авиакомпании «Северный ветер», летевший из Сочи в Кемерово приземлился в аэропорту Новосибирска. Кроме того, на 5 июня перенесен рейс авиакомпании «Сибирь», который должен был вылететь из Новосибирска.

Надзорное ведомство также проверит исполнение законов о безопасности полетов при содержании аэродромных объектов в аэропорту Кемерово.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, что Росавиация закрыла 11 аэропортов на юге России. В свою очередь, авиакомпании организовали перевозку своих пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи аэропортов, которые не попали под закрытие.

Напомним, ранее аэропорт «Шереметьево» в связи с текущей ситуацией в авиаотрасли временно закрыл терминал D на неопределенный срок. Работу продолжили внутренний терминал В и международный терминал С.