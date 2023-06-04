Посольство РФ в Сенегале рекомендовало россиянам отказаться от поездок в страну из-за массовых протестов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Сенегале из-за возможных массовых протестов в стране просит россиян, проживающих в данном государстве не покидать свои дома. Также ведомство рекомендует жителям РФ в ближайшее время воздержать от поездок в Сенегал.

В диппредставительстве напомнили, что в Сенегале лидер оппозиции Усман Сонко получил два года тюрьмы, из-за чего по всей стране проходят массовые протесты. Посольство уточнило, что по данным местных властей, в ходе акций уже убиты девять человек, кроме того, есть большое количество пострадавших.

«В этой связи посольство настоятельно рекомендует российским гражданам воздерживаться в ближайшее время от поездок в Сенегал, а проживающим на территории страны гражданам - не покидать свои дома без крайней необходимости, избегать места массового скопления людей», - сказано в сообщении посольства.

Ранее российское посольство в Канаде порекомендовало гражданам России воздержаться от поездок в эту страну, поскольку тут участились случаи дискриминации по признаку гражданства. В отдельных случаях дело доходило до физического насилия. Россиянам, которые уже находятся в Канаде стоит предпринимать дополнительные меры предосторожности около точек общепита и магазинов, которые имеют отношение к Восточной Европе.