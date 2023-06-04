В Липецке фельдшер "скорой" погибла в ДТП, еще четверо пострадали Фото: УМВД по Липецкой области

В Липецке машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем на площади Франценюка, в результате аварии погибла фельдшер и еще четыре человека получили ранения. Об этом KP.RU сообщила пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Среди пострадавших две несовершеннолетние девочки.

По предварительной информации, авария произошла в момент, когда «скорая» проехала на красный свет со звуковым сигналом и проблесковыми маячками, которые должны предоставлять право преимущественного проезда автомобилю.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы города, которым предстоит установить всю картину произошедшего и привлечь к ответственности виновного в смерти женщины. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее в Нижегородской области произошло ДТП с грузовиком, в результате которого погибло шесть человек. По предварительным данным, водитель легковушки Nissan уснул за рулем и выехал на встречную полосу.