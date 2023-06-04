Пожар в Центральной клинической больнице в Новосибирске произошел 4 июня 2023 Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В Советском районе Новосибирска разгорелся пожар на крыше Центральной клинической больницы. Огонь распространился на площади в 1,8 тысячи квадратных метров. Об этом KP.RU рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На место происшествия незамедлительно прибыло большое количество пожарно-спасательных расчетов, которые приступили к ликвидации огня.

Сотрудники МЧС России совместно с администрацией медучреждения эвакуировали 130 человек, в числе которых 100 пациентов. В ведомстве отметили, что при пожаре никто не пострадал.

На место происшествия выехали первый вице-губернатор Юрий Петухов и министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Они прибыли туда по поручению главы Новосибирской области Андрея Травникова. Прокуратура уже начала проверку по факту пожара.

Ранее стало известно о мощном пожаре в республиканской больнице в Майкопе. Из горящего здания эвакуировали 70 человек. В результате происшествия никто не пострадал.