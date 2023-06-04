Минобороны России предложило ставить на воинский учет без явки в военкомат

Министерство обороны РФ разработало проект постановления Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство обороны РФ разработало проект постановления, предполагающий изменения в положение о воинском учете. Согласно документу, предполагается, что россияне смогут становиться на воинский учет или сниматься с него, не являясь в военкомат.

Соответствующий проект постановления опубликован в воскресенье, 4 июня, на портале проектов нормативных актов. «Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат», - сказано в документе.

Уточняется, что в таком случае россиянам в личный кабинет на портале Госуслуг будет направлено соответствующее уведомление.

В то же время, медобследование, психологический отбор, а также внесение изменений в документы персонального воинского учета, согласно проекту постановления, должны осуществляться при последующей явке гражданина в военкомат.

Отмечается также, что оповещение о том, что необходимо прийти в военный комиссариат, будет осуществляться, в том числе и с помощью повестки, которые будут дублироваться и в электронной форме. Отмечается, что повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в соответствующем реестре.

Напомним, ранее Госдума приняла закон об электронных повестках. По нему такие документы будут считаться врученными по истечении семи дней с момента размещения в соответствующем реестре. Повестки военнообязанным будут рассылать в письменной форме - под роспись, по почте - заказным письмом с уведомлением, и в электронной форме - на Госуслугах.

Согласно закону, военнообязанному, который уже получил повестку, но еще не пришел в военкомат, запрещается выезд из России. Тем, кто получил приглашение, но не явился в течение 20 дней в военкомат со дня, указанного в повестке, направляется предупреждение через Госуслуги. А неявка повлечет за собой ряд ограничений.