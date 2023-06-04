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НовостиПроисшествия4 июня 2023 11:23

В Челябинской области ФСБ предотвратила попытку поджога и диверсию на железной дороге

Задержанный действовал в интересах украинских спецслужб
Роман ПОЛОСИКОВ
В Челябинской области ФСБ предотвратила попытку поджога и диверсию на железной дороге

В Челябинской области ФСБ предотвратила попытку поджога и диверсию на железной дороге

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФСБ задержала подозреваемого в попытке поджога военкомата и диверсии на железной дороге в Челябинской области. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

Источник сообщил, что подозреваемый в диверсии мужчина действовал в интересах украинских спецслужб.

Он планировал уничтожение одного из территориальных органов Министерства обороны России, а также объекта транспортной инфраструктуры военкомата в Магнитогорске. Помимо этого его целью должен был стать участок Южно-Уральской железной дороги.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за покушение на теракт и за диверсию. За эти преступления он может получить пожизненный срок, а меру пресечения на время следствия ему будет избирать районный суд Челябинска.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала жителя Ульяновска, который спонсировал террористов. На него завели уголовное дело за содействие терроризму и лишили российского гражданства.