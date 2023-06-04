Минобороны: Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием по военным аэродромам Украины Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по ряду объектов ВСУ на военных аэродромах. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве отметили, что в результате удара были поражены радиолокационные посты, командные пункты противника, а также авиационная техника и хранилища с боеприпасами и вооружением.

В Минобороны заявили, что все поставленные цели были достигнуты.

Ранее стало известно, что российские военные нанесли удар по месту размещения подразделений ВСУ в Херсонской области. В результате удара были ликвидированы две лодки противника и ряд другой военной техники.

Удар по украинским аэродромам Вооруженные силы Российской Федерации также наносили ранее 29 мая и тогда тоже удалось поразить все назначенные цели и уничтожить множество боеприпасов противника.