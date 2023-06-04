Финансист Скворцов призвал не доверять низким ставкам по кредитам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель правления ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов отметил, что в последнее время банки стали особенно часто идти на маркетинговые уловки с процентами по кредитам и вкладам. Убедиться в таких «серых» схемах легко. Если кредит обещают под 4,5%, а вклад под 9%, это нонсенс.

- Как такое возможно? Как у банка может быть отрицательная маржа, он что, работает себе в убыток? Конечно, это не так, - говорит эксперт РИАМО.

Это не более, чем красивая реклама. Ставка по кредиту действительно может быть низкой, но придется докупить сопутствующие продукты. Например, полис страхования и тогда будут получены проседающие доходы.

Россиянам специалист советует задавать банковским сотрудникам как можно больше вопросов, считать свои деньги и делать элементарные расчеты.

Аналогичная ситуация с банковскими вкладами. Часто высокий процент выплачивается только в первый месяц, а потом показатели снижаются.

Часто подобные уловки идут в ход не только в небольших банках, но и ведущих кредитных учреждениях страны. Процент по вкладам, где деньги по условиям нельзя снять со счета, всегда будет выше, чем тот, где клиент имеет доступ к финансам, передает Пятый канал.

Тем временем, крупнейшие российские банки ввели комиссию за перевод средств на свой счет в другую кредитную организацию. Плату за такую операцию уже берут по меньшей мере 15 участников рынка, передает "360".

Ранее, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что телефонные мошенники стали названивать россиянам по видеосвязи и создавать иллюзию работы в офисе банка.