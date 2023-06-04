Технолог дала советы по выбору качественных морепродуктов

Технолог рыбоперерабатывающей компании Юлия Будовская дала советы, как выбрать качественные морепродукты. Любые из них являются скоропортящимся товаром, поэтому срок годности у них минимален. В большинство для сохранения свежести производитель добавляет консерванты, но это минус. Качественная икра содержит из добавок только соль. Такой продукт можно хранить и транспортировать в замороженном виде. Единственные допустимые добавки – это сорбиновая кислота и бензоат натрия. Возможен вариант использования комплексной пищевой добавки «Варэкс». Открытую банку можно хранить в холодильнике не больше 1-2 дней. Рыбные риеты тоже должны быть без консервантов. Для долго хранения продукт тщательно пастеризуют, тогда погибают все жизнеспособные бактерии. Допустимая добавка - антиокислитель, в роли которого выступает аскорбиновая кислота. Кальмары и осьминоги, консервированные в собственном соку, или моллюски в том или ином соусе, могут содержать соль и специи и все. В составе печени трески должны быть лавровый лист, соль и душистый перец. - Банка на 70% должна быть заполнена морепродуктами. Если потрясти баночку возле уха, не должно быть отчетливого бульканья, – сообщила эксперт «Газете.Ru». Фото: Олег ЗОЛОТО

Технолог рыбоперерабатывающей компании Юлия Будовская дала советы, как выбрать качественные морепродукты. Любые из них являются скоропортящимся товаром, поэтому срок годности у них минимален. В большинство для сохранения свежести производитель добавляет консерванты, но это минус.

Качественная икра содержит из добавок только соль. Такой продукт можно хранить и транспортировать в замороженном виде. Единственные допустимые добавки – это сорбиновая кислота и бензоат натрия. Возможен вариант использования комплексной пищевой добавки «Варэкс».

Открытую банку можно хранить в холодильнике не больше 1-2 дней.

Рыбные риеты тоже должны быть без консервантов. Для долго хранения продукт тщательно пастеризуют, тогда погибают все жизнеспособные бактерии. Допустимая добавка - антиокислитель, в роли которого выступает аскорбиновая кислота.

Кальмары и осьминоги, консервированные в собственном соку, или моллюски в том или ином соусе, могут содержать соль и специи и все. В составе печени трески должны быть лавровый лист, соль и душистый перец.

- Банка на 70% должна быть заполнена морепродуктами. Если потрясти баночку возле уха, не должно быть отчетливого бульканья, – сообщила эксперт «Газете.Ru».

А вот что касается тары, то она вовсе не показатель свежести продуктов.

Кстати, у большинства россиян наблюдается дефицит витамина D в связи с отсутствием солнца и недостаточным употреблением в пищу качественных морепродуктов, пишет Rt.

Витамин D образуется в коже под воздействием солнечных лучей. Для получения нормы человек должен находится на открытом воздухе минимум 2 часа в день, но не у всех есть такая возможность. В таком случае для восполнения витамина в организме врач призывает принимать специальные препараты. Профилактической дозой является 400-500 микрограмм для детей и 1000 для взрослых, пишет ФАН.

Морепродукты позволяют также снизить риск онкологических заболеваний. Они, в сочетании со средиземноморской диетой, которая включает в себя овощи, фрукты, рыбу и масла растительного происхождения, оказывают оздоравливающее действие на организм, передает газета "Известия".