Россияне стали активно продавать жилье в новых домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году россияне стали активнее продавать жилье в новых домах. Около 20% объектов, появившихся на рынке, находятся в домах, возведенных не позднее 2020 года. Об этом говорит директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

Для покупателей это скорее плюс, ведь жилье уже с ремонтом, что является шансом избежать дополнительных трат. К тому же, за счет прибавления объектов на рынке, цены на первичную недвижимость постепенно снижаются.

- На первичном же рынке не так много квартир с ремонтом и мебелью, когда у покупателя есть возможность все приобрести в рамках одного ипотечного кредита, — пояснил эксперт «Известиям».

Изменение на рынке недвижимости связано с превышенным спросом на новостройки. Эти объекты активно скупали в последние несколько лет. Большинство покупок было инвестиционными. Теперь эта недвижимость вышла на рынок: где-то достигнут уровень инвестиционной доходности, где-то - слишком высока долговая нагрузка.

К тому же, многие объекты могут продаваться семьями, которые использовали при покупке материнский капитал. Теперь они нуждаются в расширении жилплощади и продают стартовое жилье, передает Lenta.ru.

Тем временем, риелторы предлагают установить предельную стоимость кредита до двух миллионов рублей.

Российские риелторы предложили урегулировать схему выдачи ипотеки. В основном это касается частных домов и земельных участков. Дополнительные затраты на кредиты до двух миллионов рублей могут быть слишком высокими. Их предлагается снизить, передает Пятый канал.

Стоит отметить, что спрос на приобретение жилья в ипотеку среди россиян в мае 2023 года побил исторический рекорд. Общая сумма оформленных ипотечных кредитов в предыдущем месяце составила 590 миллиардов рублей, передает ФАН.