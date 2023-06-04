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НовостиВ мире4 июня 2023 13:45

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции для вступления в НАТО

Королевство предприняло конкретные шаги и изменило законы, отметил глава альянса
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции для вступления в НАТО

Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции для вступления в НАТО

Фото: REUTERS

Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Швеция выполнила свои обязательства. Были предприняты конкретные шаги и изменены законы», – сказал политик в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отметил генсек НАТО, демонстрации в Швеции создали трудности для ее вступления в альянс, однако их организаторы пытались помешать королевству стать членом военно-политического блока. Столтенберг добавил, что у Анкары еще есть время для ратификации заявки Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

Напомним, в мае Эрдоган заявлял, что Турция пока не готова к вступлению Швеции в НАТО, поскольку королевство «продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по улицам Стокгольма».