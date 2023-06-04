«Играла на берегу одна без присмотра»: В Красноярске 7-летняя девочка утонула, пытаясь достать мяч из реки Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Ленинском районе Красноярска 7-летняя девочка утонула в Ладейской протоке Енисея, пытаясь достать из реки мяч. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

По предварительной информации установлено, что девочка играла с мячиком на берегу, но в какой-то момент он укатился в воду и она сразу попыталась его достать. При этом зайдя в воду, она сразу же начала уходить на дно.

Прохожим удалось вытащить ребенка из воды и вызвать скорую, но прибыв на место происшествия, медики не смогли ее спасти, было слишком поздно.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные мероприятия, которые позволят установить всю картину произошедшего и установить, почему 7-летняя девочка находилась у реки без присмотра взрослых.

Ранее похожая трагедия произошла в поселке Комсомолец в Тукаевском районе Республики Татарстан 21 мая. Там 7-летняя девочка утонула в пруду. После того, как она ушла под воду, находившиеся рядом взрослые спасать ребенка, однако им не хватило 30 секунд.